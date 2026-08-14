मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, देश में सामान्य से 13% कम बारिश; दक्षिण भारत में भी 20% की कमी

India Monsoon Rainfall: भारत में इस साल मानसून की बारिश अब तक सामान्य से कम दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त तक देश में मानसून सीजन के दौरान कुल बारिश सामान्य से 13 फीसदी कम रही है। जून से सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन में अब तक 498.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश का स्तर 570.7 मिलीमीटर माना जाता है।

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मानसून बारिश में दिखी कमी



भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में इस बार मानसून की कुल बारिश सामान्य आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। मानसून सीजन के बीच में सामने आए इन आंकड़ों से पता चलता है कि कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 27 फीसदी कम बारिश



देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में मानसून का असर सबसे ज्यादा कमजोर रहा है।



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यहां अब तक सामान्य से 27 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में बारिश की कमी पूरे देश के मानसूनी आंकड़ों को प्रभावित कर रही है।

दक्षिणी राज्यों में भी बारिश का घाटा



दक्षिण भारत के राज्यों में भी मानसून सामान्य से पीछे रहा है। आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्यों में अब तक 20 फीसदी कम बारिश हुई है। यहां बारिश की कमी मानसून की स्थिति को कमजोर दिखा रही है।

मध्य भारत में सामान्य रही बारिश



हालांकि, देश के मध्य हिस्से में मानसून की स्थिति बेहतर रही है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य भारत में बारिश सामान्य स्तर पर दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा सामान्य आंकड़े के आसपास बनी हुई है।

आईएमडी तैयार करता है मानसून का आंकड़ा



देश में मानसून बारिश के आंकड़े भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की ओर से तैयार किए जाते हैं। विभाग जून से सितंबर तक पूरे मानसून सीजन में हुई बारिश को रिकॉर्ड करता है और इसकी तुलना सामान्य बारिश से करता है।

14 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल मानसूनी बारिश सामान्य से कम बनी हुई है। जहां कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य रही है, वहीं पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कमी ने कुल बारिश के आंकड़े को प्रभावित किया है।