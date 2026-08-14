iPhone 18 के साथ आएगा Apple Fold! पहले अमेरिका में बिक्री, दूसरे देशों में पहुंचने में लग सकता है समय

Apple अगले महीने iPhone की नई सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकता है। इस फोन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। लेकिन एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इसे लॉन्च के तुरंत बाद हर देश में उपलब्ध नहीं कर सकता। कुछ देशों में लोगों को इसे खरीदने के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ सकता है।

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अमेरिका में पहले आ सकता है Apple Fold

ChannelNews की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple 8 सितंबर को अमेरिका में होने वाले लॉन्च इवेंट में अपना पहला फोल्डेबल iPhone दिखा सकता है। लेकिन फोन की सप्लाई, कीमत और टेस्टिंग से जुड़ी कुछ परेशानियों के चलते इसे एक साथ पूरी दुनिया में लॉन्च करना मुश्किल हो सकता है।

चीन के एक बड़े कंपोनेंट सप्लायर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी की बड़ी वजह सप्लाई और कीमत से जुड़ी दिक्कतें हैं। सप्लायर का यह भी कहना है कि तैयार फोन की टेस्टिंग के दौरान Apple को उम्मीद से ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के एक कैरियर और बड़े रिटेलर को बताया गया है कि iPhone 18 सीरीज की लॉन्चिंग के समय Apple Fold वहां की दुकानों में नहीं मिलेगा। शुरुआत में फोन का स्टॉक सीमित हो सकता है और सबसे पहले अमेरिका में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद चीन जैसे दूसरे बड़े बाजारों में इसकी बिक्री शुरू हो सकती है।

काफी महंगा हो सकता है Apple Fold

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की कीमत भी काफी ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, Apple सितंबर के इवेंट में इसकी कीमत की जानकारी नहीं दे सकता है। माना जा रहा है कि यह मौजूदा iPhone मॉडल से काफी महंगा होगा।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी कीमत Samsung Galaxy Fold 8 से करीब 700 डॉलर ज्यादा हो सकती है। इसकी बड़ी वजह फोल्डेबल फोन में इस्तेमाल होने वाले महंगे पार्ट्स हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Samsung के नए फोल्डेबल फोन की क्वालिटी देखने के बाद Apple के डिजाइनर्स ने अपने फोन के डिजाइन को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं।

iPhone Fold में देरी क्यों हो रही है?

Apple काफी समय से फोल्डेबल iPhone पर काम कर रहा है। लेकिन इस फोन को बड़ी संख्या में बनाना कंपनी के लिए आसान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन का हिंज और फोल्ड होने वाली स्क्रीन सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं।

सप्लायर्स के मुताबिक, फोन की टेस्टिंग के दौरान Apple को उम्मीद से ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी ने शुरुआत में जून 2026 में बड़े स्तर पर फोन बनाना शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके बाद यह समय अगस्त की शुरुआत तक पहुंच गया और अब इसमें फिर बदलाव की बात सामने आ रही है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई के अंत तक Foxconn भी फोन की बड़े स्तर पर होने वाली प्रोडक्शन की योजना में बदलाव कर रहा था। कुछ सूत्रों का कहना है कि फोन की टेस्टिंग और डिजाइन से जुड़ी जांच के कारण प्रोडक्शन में दो महीने तक की देरी हो सकती है।

70 लाख फोल्डेबल iPhone बनाने की तैयारी?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple 2026 की दूसरी छमाही में करीब 70 लाख यानी 70 लाख फोल्डेबल iPhone बनाने की योजना बना रहा है।

अगर फोन बनाने का यह आंकड़ा नहीं बदलता है, तो शुरुआत में इसकी सप्लाई कम रह सकती है। ऐसे में Apple के लिए लॉन्च के पहले दिन ही दुनिया के सभी बाजारों में फोन उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है।

पहले अमेरिका, फिर दूसरे देशों में बिक्री

उम्मीद है कि Apple नए iPhone 18 सीरीज के साथ फोल्डेबल iPhone को भी पेश करेगा। लेकिन इसकी लॉन्चिंग बाकी iPhone मॉडल से अलग हो सकती है।

Apple फोन को लॉन्च के तुरंत बाद पूरी दुनिया में बेचने के बजाय शुरुआत में अमेरिका में सीमित स्टॉक दे सकता है। इसके बाद धीरे-धीरे चीन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में इसकी बिक्री शुरू हो सकती है।

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यानी Apple के पहले फोल्डेबल iPhone का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सिर्फ फोन की लॉन्चिंग ही नहीं, बल्कि इसकी कीमत और यह फोन उनके देश में कब मिलेगा, यह भी बड़ी खबर होगी।