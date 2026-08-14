Beeline Moto II बाइक नेविगेशन डिवाइस भारत में लॉन्च! कीमत 22,499 रुपये से शुरू

ब्रिटिश बाइक नेविगेशन कंपनी Beeline ने भारत में अपना Moto II मोटरसाइकिल नेविगेशन डिवाइस लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस खास तौर पर बाइक चलाने वालों के लिए बनाया गया है, जो नेविगेशन के लिए फोन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसे भारत में Amazon India के जरिए खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 22,499 रुपये है।

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बाइक चलाते समय मिलेगा आसान नेविगेशन

Moto II में कलर डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर आपको रास्ते की जानकारी, मोड़ और आगे आने वाले जंक्शन की जानकारी मिलती है। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और छोटा मैप भी मिलता है।

इसमें Compass Mode भी दिया गया है। यह उन बाइक राइडर्स के लिए काम आता है जो किसी तय रास्ते को फॉलो करने के बजाय खुद घूमकर नई जगहें एक्सप्लोर करना चाहते हैं।

ग्लव्स पहनकर भी कर सकते हैं इस्तेमाल

Beeline का कहना है कि Moto II को इस तरह बनाया गया है कि राइडर बाइक चलाते समय स्क्रीन पर ज्यादा देर तक नजर न लगाए। इसमें बड़ी कलर स्क्रीन दी गई है, जिससे जरूरी जानकारी एक नजर में देखी जा सकती है।

डिवाइस में RockerTop 2 बटन भी दिए गए हैं। इन बटनों को बाइक चलाते समय राइडिंग ग्लव्स पहनकर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोन से बना सकते हैं अपना रूट

Moto II में रूट बनाने के लिए Beeline ऐप या कंपनी के Online Route Planner का इस्तेमाल किया जा सकता है। राइडर्स दूसरी रूट प्लानिंग वेबसाइट या ऐप से GPX रूट भी इंपोर्ट करके उसे Beeline ऐप के साथ सिंक कर सकते हैं।

डिवाइस के साथ दुनियाभर के मैप्स भी मिलते हैं। यानी अलग-अलग देशों और जगहों पर बाइक से सफर करते समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

कई तरह की बाइक्स पर लगाया जा सकता है

Beeline Moto II के साथ Universal Mounting System दिया गया है। इसका मतलब है कि इसे अलग-अलग तरह की मोटरसाइकिलों पर लगाया जा सकता है।

कंपनी इसे रोज बाइक से ऑफिस जाने वालों, वीकेंड राइडर्स और लंबी बाइक ट्रिप पर जाने वाले लोगों के लिए पेश कर रही है।

दो वेरिएंट में मिलेगा Moto II

भारत में Beeline Moto II को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

Black Standard: 22,499 रुपये

Metal Edition: 24,999 रुपये

Metal Edition के रंग: Gunmetal Grey और Silver

Beeline Moto II के साथ कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते बाइक नेविगेशन बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि राइडर को नेविगेशन के लिए बाइक पर अपना महंगा स्मार्टफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।