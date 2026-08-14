Apollo Hospital की कैंटीन में एक्सपायर्ड सामान मिला, कर्नाटक FDA की जांच में सामने आईं कई खामियां

अस्पताल की कैंटीन में मिलने वाला खाना मरीजों और उनके परिवारों के लिए भरोसे से जुड़ा होता है, लेकिन बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल की कैंटीन में हुई जांच ने खाने की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहां एक्सपायर्ड सामान, खराब ब्रेड और कई नियमों का उल्लंघन मिला। यह कार्रवाई बेंगलुरु में चल रहे बड़े फूड सेफ्टी अभियान का हिस्सा थी, जिसमें कई जगहों पर जांच की जा रही है। इस जांच में कैंटीन से जुड़ी कई ऐसी कमियां सामने आईं, जिन पर अधिकारियों ने सख्ती दिखाई।

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कैंटीन में मिले एक्सपायर्ड रवा और कई खाद्य सामान

कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम ने बैनरघट्टा रोड स्थित अपोलो हॉस्पिटल की कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को रवा, आइसिंग शुगर, मैदा और कई बेकरी प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड मिले। इसके अलावा टीम ने चार पैकेट मिक्सचर और नौ पैकेट पानी पुरी भी जब्त किए, जिनकी इस्तेमाल करने की तारीख खत्म हो चुकी थी।

खराब ब्रेड और प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पर भी आपत्ति

जांच टीम को कैंटीन में खराब ब्रेड भी मिली। इसके साथ ही वहां दो प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे फूड सेफ्टी नियमों के खिलाफ बताया गया। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे चॉपिंग बोर्ड से बैक्टीरिया फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

इसके अलावा कैंटीन में कई गलत लेबल वाले खाद्य सामान भी मिले। इनमें नौ पैकेट पानी पुरी, पांच पैकेट मीठी पत्तियां, छह 30 किलो के फ्राइड ग्राम पैकेट, एक 30 किलो का ग्रीन पीज पैकेट और पांच 30 किलो के मूंग दाल पैकेट शामिल थे।

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तीन दिन के स्पेशल जांच अभियान में हुई कार्रवाई

अपोलो हॉस्पिटल की कैंटीन पर हुई यह कार्रवाई कर्नाटक फूड सेफ्टी डिवीजन के तीन दिन के स्पेशल जांच अभियान का हिस्सा थी। यह अभियान 7 अगस्त से 9 अगस्त तक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर यूटी खादर के निर्देश पर चलाया गया। इस दौरान बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट और ग्रेटर बेंगलुरु एरिया के 60 थ्री-स्टार और फाइव-स्टार होटलों की जांच की गई और 77 फूड सैंपल लिए गए।

जांच में कई जगहों पर एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स रखने, गलत लेबलिंग, मीट और पोल्ट्री को गलत तरीके से स्टोर करने, गंदे किचन एरिया और खाने को संभालने के नियमों में लापरवाही जैसी कमियां सामने आईं। अधिकारियों ने नियम तोड़ने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

कर्नाटक में बड़ी मात्रा में खाद्य सामान जब्त

राज्यभर में चलाए गए इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने 640 किलो गलत लेबल वाले अनाज और दूसरे खाद्य सामान, 276 किलो खराब सब्जियां, 45 लीटर एक्सपायर्ड दूध और दही, 12 किलो एक्सपायर्ड बेकरी सामान, 67 किलो गलत लेबल वाले या एक्सपायर्ड खाद्य सामान और 49 लीटर इस्तेमाल किया हुआ खाना बनाने का तेल जब्त किया।

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इसके अलावा ब्रिगेड रोड स्थित एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट को भी नोटिस दिया गया, जहां फ्राइंग ऑयल को लेकर बैन मैग्नीशियम सल्फाइट के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। वहीं चर्च स्ट्रीट के होटल स्काई और पेग्स एंड बॉटल्स को एक्सपायर्ड खाद्य सामान रखने के मामले में सील किया गया।

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा है कि बेंगलुरु और कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में जांच आगे भी जारी रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना मिल सके।