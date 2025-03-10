scorecardresearch
ICC Champions Trophy 2025: ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बारिश! मिले इतने करोड़

इंडियन टीम ने ICC Champions Trophy 2025 ट्रॉफी जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 12 साल बाद फिर से इतिहास रचा है। चैंपियन्स बनने के साथ ही भारतीय टीम को करोड़ों रुपये की इनामी राशि भी मिली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 10, 2025 11:39 IST

ICC Champions Trophy 2025 के फाइनल में भारत ने [New Zealand] को 4 विकेट से हराकर एक बार फिर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दुबई में खेले गए इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 12 साल बाद [ICC Champions Trophy] पर कब्जा जमा लिया।

भारत की जीत में चमके ये खिलाड़ी

फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के हीरो Rohit Sharma रहे, जिन्होंने शानदार 76 रन बनाए। उनके अलावा Shreyas Iyer ने 48 रन और KL Rahul ने 34 रन बनाकर अहम योगदान दिया। गेंदबाजी में Jasprit Bumrah और Ravindra Jadeja ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

इस जीत के साथ भारत ने सबसे ज्यादा बार ICC Champions Trophy जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2002 श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता और 2013 में यह ट्रॉफी जीती थी।

विजेता टीम पर पैसों की बरसात

आईसीसी की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम को 20 करोड़ रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, उपविजेता न्यूजीलैंड को 9.72 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी।

इसके अलावा, सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.85 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस बार ICC ने इनामी राशि को 2017 संस्करण के मुकाबले 53% तक बढ़ाया है, जिससे कुल इनामी राशि 6.9 मिलियन डॉलर (करीब 59 करोड़ रुपये) हो गया है।

क्या मेजबान देश देता है इनामी राशि?

इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी Pakistan को दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी के चलते अधिकतर मुकाबले दुबई में आयोजित हुए। हालांकि, ICC के नियमों के अनुसार, किसी भी टूर्नामेंट की इनामी राशि की जिम्मेदारी मेजबान देश की नहीं होती है, बल्कि यह आईसीसी द्वारा निर्धारित की जाती है।

भारत की इस जीत का क्या मतलब?

भारत सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया। Rohit Sharma ने अपनी कप्तानी में पहला ICC टूर्नामेंट जीता है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप की हार का बदला लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस बेहद उत्साहित हैं और पूरी दुनिया में जश्न का माहौल बना हुआ है।
 

