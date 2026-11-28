देश के लाखों किसानों के लिए बदलता मौसम कमाई की चिंता बढ़ा रहा है। कभी बारिश में देरी तो कभी बेमौसम बारिश के चलते फसलों को नुकसान होता है। ऐसे में अब किसानों की उपज बढ़ाने के साथ उनकी कमाई के अलग-अलग रास्ते तलाशने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के एक गांव में आईटीसी (ITC) की पहल इसकी मिसाल बन रही है।

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96 फीसदी परिवारों के पास कमाई के कई जरिये

राजस्थान के झालावाड़ जिले के गाड़िया गांव में खेती, पशुपालन और बागवानी से करीब 2.86 करोड़ रुपये का आर्थिक फायदा हुआ है। गांव के 290 परिवारों में से 278 यानी करीब 96 फीसदी परिवारों के पास अब कमाई के एक से ज्यादा जरिये हैं। पशुपालन और बागवानी से ही 128 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई हुई है। इससे किसानों को फसल खराब होने पर खर्च चलाने, कर्ज पर निर्भरता घटाने और अगली फसल में निवेश करने में मदद मिल सकती है।

खेती के तरीकों में किया बदलाव

गाड़िया गांव साल 2019 में आईटीसी के मिशन सुनहरा कल के तहत चलाए जा रहे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोग्राम से जुड़ा था। इसका असर 2021 से दिखने लगा। किसानों ने सोयाबीन की बुवाई के लिए चौड़ी क्यारियों और नालियों वाली तकनीक अपनाई। वहीं, गेहूं के लिए बिना जुताई वाली तकनीक, बीजों की जांच और ट्रीटमेंट के साथ मौसम की मार झेलने वाली फसलों की किस्मों का इस्तेमाल किया। किसानों को इन तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सिंचाई की सुविधा बढ़ी, उत्पादन में उछाल

गांव में 41,200 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता वाले छह परकोलेशन टैंक को दोबारा दुरुस्त किया गया। माइक्रो इरिगेशन का दायरा 46 फीसदी से बढ़कर 95 फीसदी हो गया। आईटीसी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, सोयाबीन का सालाना उत्पादन 80 फीसदी यानी 275 मीट्रिक टन बढ़ा। वहीं, गेहूं का उत्पादन 138 मीट्रिक टन बढ़ा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को करीब 158 लाख रुपये का फायदा हुआ।

देश के 310 जिलों में खेती पर खतरा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के मुताबिक, देश के 651 कृषि जिलों में से 310 पर जलवायु परिवर्तन का खतरा है। इनमें 109 जिले बेहद ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में हैं। सीमित बचत वाले छोटे किसानों के लिए यह बड़ी चुनौती है। सरकार ने भी NICRA प्रोग्राम के तहत 151 जिलों के 448 गांवों में मौसम के अनुकूल खेती की तकनीकों का प्रदर्शन किया है।

कंपनियों को भी मिल सकता है फायदा

खेती पर निर्भर कंपनियों को उत्पादन में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की कमी और बढ़ती खरीद लागत का सामना करना पड़ता है। खेती की बेहतर तकनीकों में निवेश से कंपनियों की सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है और ग्रामीण इलाकों में खरीदारी की क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि, ऐसी पहल का विस्तार करने के लिए सस्ती तकनीक, किसानों तक ट्रेनिंग पहुंचाने और सरकार व निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।