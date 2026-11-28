आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। लेकिन इसकी बढ़ती ताकत को लेकर एक AI रिसर्चर ने गंभीर चेतावनी दी है। रिसर्चर Nikola Jurkovic का मानना है कि अगर AI के विकास पर सही समय पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो 2027 में दुनिया को Covid महामारी से भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने परिवार को घर में खाने-पीने का सामान और नकदी रखने की सलाह भी दी है।

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हालांकि, यह रिसर्चर की व्यक्तिगत आशंका है। फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करता हो कि 2027 में AI की वजह से ऐसा संकट जरूर आएगा।

परिवार को लिखी चिट्ठी में क्या कहा?

Nikola Jurkovic गैर-लाभकारी संस्था METR में Member of Technical Staff हैं। यह संस्था एडवांस AI सिस्टम से जुड़े गंभीर खतरों की जांच करती है।

उन्होंने Thanksgiving के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने परिवार के नाम एक खुली चिट्ठी शेयर की।

इसमें उन्होंने लिखा कि वह कई वर्षों से AI के खतरों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने यहां तक आशंका जताई कि उन्हें भरोसा नहीं है कि अगला Thanksgiving मनाने के लिए सभी जीवित होंगे।

Jurkovic के मुताबिक, इस साल AI से जुड़े कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें कंपनियों की हैकिंग भी शामिल है। उनका दावा है कि अब तक नुकसान मुख्य रूप से आर्थिक रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसके परिणाम ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।

AI से किन तीन बड़े खतरों की आशंका?

Jurkovic ने AI से जुड़े तीन संभावित खतरों का जिक्र किया है।

पहला खतरा यह है कि कोई AI सिस्टम इंसानों के नियंत्रण से बाहर निकलकर बिजली, संचार या दूसरी जरूरी सेवाओं के सिस्टम में घुसपैठ कर सकता है।

दूसरा खतरा AI का गलत इस्तेमाल है। उनके मुताबिक, कुछ लोग इसकी मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

तीसरा खतरा यह है कि सरकारें या बड़े संस्थानों के प्रमुख अहम फैसलों की जिम्मेदारी AI को सौंप दें और धीरे-धीरे इंसानों का नियंत्रण कम हो जाए।

उनका अनुमान है कि 2027 तक AI इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। उन्होंने 2030 तक मानवता के खत्म होने या नियंत्रण खो देने की आशंका की तुलना सिक्का उछालने से की है।

इसके अलावा उन्होंने 2027 के आखिर में सामान्य तरीके से त्योहार न मना पाने की संभावना 5 से 20 फीसदी बताई है। ये सभी उनके व्यक्तिगत अनुमान हैं, स्थापित वैज्ञानिक संभावनाएं नहीं।

घर में खाना, पानी और कैश रखने की सलाह

Jurkovic ने अपने परिवार को करीब दो हफ्ते का खाना और पीने का पानी घर में रखने की सलाह दी है।

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इसके अलावा उन्होंने कुछ नकदी रखने को भी कहा है, ताकि ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रभावित होने पर परेशानी न हो।

उनकी चिंता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उनका अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में AI की वजह से मौजूदा नौकरियों का बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है।

उन्होंने आशंका जताई कि पढ़ाई, करियर और परिवार शुरू करने जैसी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

AI को नियंत्रित करने के लिए क्या सुझाव दिया?

Jurkovic का कहना है कि AI के विकास को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के देशों को मिलकर सख्त नियम बनाने चाहिए।

उन्होंने यूरोपीय संघ के AI Act का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारें सुरक्षा मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

उन्होंने लोगों से AI के खतरों पर चर्चा करने और सरकारों से वैश्विक नियम बनाने की मांग करने की अपील की। साथ ही इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और दूसरे विशेषज्ञों को AI सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

दूसरे बड़े AI एक्सपर्ट भी जता चुके हैं चिंता

AI के खतरों को लेकर चिंता जताने वाले Jurkovic अकेले नहीं हैं।

AI विशेषज्ञ Yoshua Bengio और Geoffrey Hinton भी एडवांस AI सिस्टम के संभावित खतरों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं।

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OpenAI के Jakub Pachocki ने AI के विकास की रफ्तार कम करने और स्वतंत्र सुरक्षा जांच की जरूरत बताई है। वहीं, Anthropic के CEO Dario Amodei ने आशंका जताई है कि अगले एक से पांच वर्षों में AI शुरुआती स्तर की व्हाइट कॉलर नौकरियों के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, इन चेतावनियों का मतलब यह नहीं है कि 2027 में कोई बड़ा संकट निश्चित है। AI के भविष्य, उसकी क्षमताओं और संभावित खतरों को लेकर विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग राय हैं।