अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे एक अमेरिकी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेटर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना ने एक बार फिर बैंकों की आर्थिक स्थिति और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, ग्राहकों को परेशानी से बचाने के लिए रेगुलेटर्स ने खास इंतजाम किए हैं। ऐसे में जानते हैं कि बैंक को क्यों बंद किया गया और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा।

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अमेरिका में बंद हुआ यूनाइटेड फिडेलिटी बैंक

अमेरिकी बैंकिंग रेगुलेटर्स ने शुक्रवार को इंडियाना स्थित यूनाइटेड फिडेलिटी बैंक (United Fidelity Bank) को बंद कर दिया। यह पिछले दो साल से ज्यादा समय में अमेरिका में किसी बैंक के डूबने का सबसे बड़ा मामला है। इससे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड को करीब 1.83 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।

क्यों बंद किया गया बैंक?

ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी (OCC) ने पाया कि बैंक की आर्थिक स्थिति कारोबार जारी रखने के लिए सुरक्षित नहीं थी। बैंक अपने वित्तीय भुगतान और ग्राहकों की पैसे निकालने की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो सकता था। इसके बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) को बैंक का नियंत्रण सौंप दिया गया।

अब इस बैंक के पास होगी जिम्मेदारी

ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रखने और बाजार में उथल-पुथल रोकने के लिए FDIC ने नॉर्थ कैरोलिना स्थित फर्स्ट सिटिजंस बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। बोली प्रक्रिया के जरिए फर्स्ट सिटिजंस को यूनाइटेड फिडेलिटी बैंक के लगभग सभी डिपॉजिट और एसेट्स खरीदने की जिम्मेदारी मिली है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कितना पैसा था बैंक में जमा?

FDIC के मुताबिक 30 सितंबर 2026 तक यूनाइटेड फिडेलिटी बैंक के पास करीब 5.9 अरब डॉलर के एसेट्स और 5.4 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे। समझौते के तहत फर्स्ट सिटिजंस करीब 4.5 अरब डॉलर के डिपॉजिट और 3.1 अरब डॉलर के लोन अपने पास लेगा। इसमें कुछ ब्रोकर के जरिए आए डिपॉजिट शामिल नहीं हैं। बैंक के एसेट्स करीब 2.6 अरब डॉलर के डिस्काउंट पर खरीदे जा रहे हैं। इसके लिए कोई डिपॉजिट प्रीमियम नहीं दिया गया है।

ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

इंडियाना, इलिनॉय, फ्लोरिडा, कोलोराडो और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में मौजूद बैंक की सभी 22 ब्रांच अब फर्स्ट सिटिजंस के नाम से खुलेंगी। मौजूदा ग्राहक अपने आप नए बैंक के ग्राहक बन जाएंगे। वे चेक, डेबिट कार्ड और ATM के जरिए पहले की तरह पैसे निकाल सकेंगे। उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर भी बरकरार रहेगा। लोन लेने वाले ग्राहकों को पहले की तरह भुगतान जारी रखने को कहा गया है।

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इस साल अमेरिका में डूबा सातवां बैंक

यूनाइटेड फिडेलिटी साल 2026 में अमेरिका में बंद होने वाला सातवां बैंक है। इससे पहले अप्रैल 2024 में फिलाडेल्फिया स्थित रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को बंद किया गया था, जिसके एसेट्स और डिपॉजिट फुल्टन बैंक ने खरीदे थे।

सिलिकॉन वैली बैंक को भी खरीद चुका है फर्स्ट सिटिजंस

फर्स्ट सिटिजंस के लिए संकट में फंसे बैंक का अधिग्रहण करना नया नहीं है। इससे पहले मार्च 2023 में अमेरिकी बैंकिंग संकट के दौरान इसने सिलिकॉन वैली बैंक के लोन और डिपॉजिट का भी अधिग्रहण किया था।