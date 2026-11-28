इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (JKIL) अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। हालांकि, कंपनी का फोकस सिर्फ नए ऑर्डर हासिल करने पर नहीं, बल्कि मुनाफा बनाए रखने पर भी है। इसके लिए कंपनी ने खास बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनाई है।

advertisement

₹6,500 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य

कंपनी को वित्त वर्ष 2027 में करीब 6,500 करोड़ रुपये के रेवेन्यू की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह आंकड़ा 5,723 करोड़ रुपये था। कंपनी को EBITDA मार्जिन 14 से 15 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है।

मुनाफे में 25 फीसदी का उछाल

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 25 फीसदी बढ़कर 113 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, रेवेन्यू 15 फीसदी बढ़कर 1,539 करोड़ रुपये और EBITDA 18 फीसदी बढ़कर 229 करोड़ रुपये रहा। EBITDA मार्जिन 14.9 फीसदी रहा, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.4 फीसदी हो गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल गुप्ता ने इसका श्रेय बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और खर्च पर नियंत्रण को दिया।

₹5,547 करोड़ के नए ऑर्डर मिले

वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी को 5,547 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले, जो इस दौरान के रेवेन्यू का 1.8 गुना है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू की करीब चार गुना है।

इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम

कंपनी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में वधावन पोर्ट को NH-48 से जोड़ने वाला 2,360 करोड़ रुपये का एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु में 990 करोड़ रुपये का क्रिकेट स्टेडियम शामिल है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

महाराष्ट्र के बाहर बढ़ रहा कारोबार

कंपनी की ऑर्डर बुक में एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर की हिस्सेदारी 47 फीसदी है, जबकि सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी 19 फीसदी है। एक तिहाई से ज्यादा ऑर्डर उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-NCR जैसे महाराष्ट्र से बाहर के क्षेत्रों से हैं।

हर ऑर्डर के पीछे नहीं भागेगी कंपनी

कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने से पहले उसकी जरूरत, अपनी इंजीनियरिंग क्षमता, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का आकलन करती है। कमल गुप्ता के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा के बीच गलत ऑर्डर को मना करना भी उतना ही जरूरी है, जितना सही ऑर्डर हासिल करना।

कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति?

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,128 करोड़ रुपये रहा। वर्किंग कैपिटल साइकिल 99 दिनों से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में 100 दिन रही। वहीं, 30 सितंबर 2026 तक कंपनी के पास 69 करोड़ रुपये का नेट कैश था।

advertisement

₹10,000 करोड़ तक के नए ऑर्डर की उम्मीद

कंपनी को वित्त वर्ष 2027 में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इनमें मुख्य रूप से शहरी ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। कमल गुप्ता के मुताबिक, आने वाले वर्षों में अकेले महाराष्ट्र में मेट्रो रेल, एलिवेटेड रोड और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब एक लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं हैं। हालांकि, मार्जिन बनाए रखने के लिए समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना, खर्च पर नियंत्रण और वर्किंग कैपिटल का बेहतर मैनेजमेंट जरूरी होगा।