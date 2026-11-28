अगर आप ₹2 लाख से ₹3 लाख के बजट में एक पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो TVS Apache RTR 310 और Bajaj Pulsar NS400Z आपके लिए दो अच्छे विकल्प हो सकते हैं। दोनों बाइक्स में दमदार इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, इंजन की ताकत से लेकर कीमत, वजन और टेक्नोलॉजी तक दोनों में कई बड़े अंतर हैं। ऐसे में खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी बाइक बेहतर रहेगी।

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कीमत में कौन सी बाइक सस्ती?

TVS Apache RTR 310 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹2.30 लाख है। वहीं, Bajaj Pulsar NS400Z की शुरुआती कीमत लगभग ₹1.91 लाख है।

Apache RTR 310

इस हिसाब से Pulsar NS400Z करीब ₹39,000 सस्ती पड़ती है। हालांकि, Apache RTR 310 के अलग-अलग वेरिएंट और अतिरिक्त फीचर पैकेज के हिसाब से कीमत बढ़ सकती है।

NS 400

दोनों बाइक्स की ऑन-रोड कीमत शहर, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्ज के अनुसार अलग होगी।

इंजन और पावर में कौन आगे?

TVS Apache RTR 310 में 312.12cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह करीब 35.6PS की पावर और 28.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

दूसरी तरफ Bajaj Pulsar NS400Z में 349.13cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह 40PS की पावर और 33Nm का टॉर्क देता है। इसमें भी 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

यानी इंजन की क्षमता, पावर और टॉर्क तीनों मामलों में Pulsar NS400Z आगे है। हाईवे पर ओवरटेकिंग और तेज एक्सेलरेशन पसंद करने वाले राइडर्स के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकती है।

वजन और सीट की ऊंचाई में कितना अंतर?

Apache RTR 310 का वजन करीब 169 किलोग्राम है, जबकि Pulsar NS400Z का वजन लगभग 176 किलोग्राम है।

इसका मतलब Apache करीब 7 किलोग्राम हल्की है। ट्रैफिक और कम रफ्तार पर बाइक संभालने में इसका फायदा मिल सकता है।

Apache की सीट की ऊंचाई 800mm और Pulsar की 805mm है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कम हाइट वाले राइडर्स के लिए Apache थोड़ी सुविधाजनक हो सकती है।

ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो Apache में 180mm और Pulsar में 165mm मिलता है। खराब सड़कों और बड़े स्पीड ब्रेकर पर Apache को फायदा मिल सकता है।

फीचर्स में किसका पलड़ा भारी?

TVS Apache RTR 310 में पांच राइडिंग मोड, 5 इंच TFT डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिविटी, नेविगेशन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट और अतिरिक्त पैकेज में क्रूज कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और एडवांस कॉर्नरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

वहीं, Pulsar NS400Z में चार राइडिंग मोड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिविटी, नेविगेशन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कुल मिलाकर, प्रीमियम टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स के मामले में Apache RTR 310 आगे दिखाई देती है। हालांकि, इसके सभी फीचर्स बेस वेरिएंट में नहीं मिलते।

ब्रेकिंग और सस्पेंशन में क्या अंतर?

दोनों बाइक्स में USD फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक और डुअल-चैनल ABS मिलता है।

Apache RTR 310 में आगे 300mm और पीछे 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। वहीं, Pulsar NS400Z में आगे 320mm और पीछे 230mm डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

Apache के चुनिंदा वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे राइडर अपनी जरूरत के अनुसार सस्पेंशन की सेटिंग बदल सकता है।

हालांकि, बेहतर ब्रेकिंग का फैसला सिर्फ डिस्क के साइज से नहीं किया जा सकता। टायर, ABS और ब्रेक की ट्यूनिंग भी महत्वपूर्ण होती है।

माइलेज और फ्यूल टैंक में कौन बेहतर?

Apache RTR 310 का दावा किया गया माइलेज करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं, Pulsar NS400Z का वास्तविक माइलेज सड़क और राइडिंग की स्थिति के अनुसार बदल सकता है।

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Apache में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि Pulsar में 12 लीटर का टैंक दिया गया है।

इसलिए Pulsar में एक लीटर ज्यादा पेट्रोल भरा जा सकता है। हालांकि, सिर्फ बड़ा टैंक होने से ज्यादा रेंज मिलने की गारंटी नहीं होती।

रोजाना इस्तेमाल के लिए कौन सी बाइक खरीदें?

अगर आप रोजाना ऑफिस जाने, शहर के ट्रैफिक और कभी-कभी वीकेंड राइडिंग के लिए बाइक चाहते हैं, तो Apache RTR 310 का हल्का वजन और एडवांस फीचर्स आपके काम आ सकते हैं।

वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत में ज्यादा पावर और हाईवे पर दमदार परफॉर्मेंस है, तो Pulsar NS400Z एक मजबूत विकल्प है।

मेंटेनेंस के मामले में दोनों बाइक्स की सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स और टायर बदलने का खर्च खरीदने से पहले स्थानीय डीलरशिप से जरूर पता करें।

आखिर कौन सी बाइक खरीदना बेहतर रहेगा?

TVS Apache RTR 310 और Bajaj Pulsar NS400Z दोनों अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

Pulsar NS400Z का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम कीमत और ज्यादा पावर है। करीब ₹39,000 कम खर्च करके आपको बड़ा इंजन और ज्यादा टॉर्क मिलता है।

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दूसरी तरफ Apache RTR 310 का सबसे बड़ा फायदा इसका हल्का वजन और प्रीमियम टेक्नोलॉजी है। यह उन ग्राहकों को ज्यादा पसंद आ सकती है, जो स्पोर्टी राइडिंग के साथ एडवांस फीचर्स भी चाहते हैं।

अगर आपका बजट सीमित है और पावर पहली प्राथमिकता है, तो Pulsar NS400Z पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो Apache RTR 310 बेहतर विकल्प हो सकती है।