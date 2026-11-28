दुनियाभर में खुशहाली को प्राथमिकता देने वाले देश के तौर पर पहचान रखने वाला भूटान अब डिजिटल इकोनॉमी में अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से देश की नजर अब क्रिप्टोकरेंसी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और विदेशी निवेश पर है। इसके जरिए भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाश रहा है। आइए जानते हैं कि इसके लिए भूटान की क्या तैयारी है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा हो सकता है।

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भूटान में एशिया हब बनाएगी Binance

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) को गेलेफू सेंट्रल बैंक (GCB) से गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) में डिजिटल एसेट्स से जुड़ा कारोबार शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 28 नवंबर को इसकी घोषणा की गई। कंपनी यहां अपना एशिया हब बनाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि, कारोबार शुरू करने से पहले कंपनी को बाकी रेगुलेटरी शर्तें पूरी कर फाइनल लाइसेंस हासिल करना होगा।

क्रिप्टो से पेमेंट का बढ़ रहा चलन

मई 2025 में भूटान में Binance Pay से जुड़े कारोबारियों की संख्या 100 से कुछ ज्यादा थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 3,700 से अधिक हो गई। भूटान के पर्यटन विभाग और DK बैंक के साथ शुरू की गई इस सुविधा के जरिए विदेशी पर्यटक होटल, फ्लाइट, खाने-पीने और शॉपिंग का पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी से कर सकते हैं। वहीं, कारोबारियों को पेमेंट स्थानीय करेंसी में मिलता है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी

भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हाइड्रोपावर, पर्यटन और खेती पर निर्भर रही है। दक्षिणी भूटान में स्थित गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। देश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बोर्ड डायरेक्टर जिग्द्रेल सिंगे के मुताबिक, उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशी कंपनियों को यहां रजिस्टर कराना नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना और स्थानीय युवाओं की स्किल बढ़ाना है। Binance डिजिटल एसेट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ी ट्रेनिंग देने की योजना बना रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी निवेश की रकम या नौकरियों की संख्या का खुलासा नहीं किया है।

दुबई और सिंगापुर को टक्कर देगा भूटान?

दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे फाइनेंशियल हब के बीच भूटान भी क्रिप्टो कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। Binance के एशिया पैसिफिक प्रमुख एसबी सेकर के मुताबिक, स्पष्ट रेगुलेटरी नियमों के चलते गेलेफू को एशिया हब बनाने की योजना तैयार की गई है।

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Bitget भी कर रही भूटान आने की तैयारी

अगस्त 2026 में गेलेफू ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट (Bitget) के साथ भी समझौता किया था। कंपनी स्थानीय स्तर पर अपनी यूनिट बनाने, फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइसेंस हासिल करने, ऑफिस खोलने और स्थानीय लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है। ये सभी कदम रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर निर्भर करेंगे।