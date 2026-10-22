लाल सागर में 14 भारतीयों से भरी नाव पर एयरस्ट्राइक! हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाया आरोप

लाल सागर में 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव पर एयरस्ट्राइक का दावा सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने जुक़र द्वीप के पास एक भारतीय नाव को निशाना बनाया। हूतियों के मुताबिक, इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने बताया कि नाव पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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14 भारतीयों को लेकर क्या बोले हूती प्रवक्ता?

हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी कर इस कथित हमले की जानकारी दी।

उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब ने लाल सागर में जुक़र द्वीप के पास एक भारतीय नौका को निशाना बनाया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नाव पर 14 भारतीय नागरिक मौजूद थे।

याह्या सरी ने बताया कि हूती टीम नाव पर सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन और नाव पर मौजूद लोगों की स्थिति को लेकर आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।

हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाए गंभीर आरोप

हूती सैन्य प्रवक्ता ने अपने बयान में सऊदी अरब की कथित कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

याह्या सरी ने इसे लापरवाही भरा कदम बताते हुए आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं से लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को खतरा हो सकता है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सऊदी अरब को इस तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए।

हालांकि, ये सभी आरोप हूती विद्रोहियों की ओर से लगाए गए हैं। सऊदी अरब की तरफ से फिलहाल इस कथित हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कहां हुई घटना और क्यों अहम है यह इलाका?

हूतियों के मुताबिक, नाव को लाल सागर में जुक़र द्वीप के पास निशाना बनाया गया। यह इलाका बाब अल-मंदेब जलमार्ग के नजदीक स्थित है।

बाब अल-मंदेब दुनिया के अहम समुद्री रास्तों में शामिल है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है।

इस समुद्री रास्ते से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है।

14 भारतीयों की स्थिति पर अभी सस्पेंस

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल नाव पर सवार 14 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है।

हूती प्रवक्ता ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की जानकारी दी है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नाव पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं या नहीं।

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बचाव अभियान के नतीजे को लेकर भी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

इस पूरे मामले में अभी तक केवल हूती विद्रोहियों का बयान सामने आया है। सऊदी अरब की ओर से कथित एयरस्ट्राइक की पुष्टि या आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।