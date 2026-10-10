CJP Protest: दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोके जाएंगे प्रदर्शनकारी? गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश

दिल्ली में आज यानी 10 अक्टूबर को होने वाले CJP के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली की ओर आने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

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गृह मंत्रालय ने राज्यों को क्या निर्देश दिए?

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को भेजे पत्र में कहा है कि CJP समर्थक अलग-अलग राज्यों से बिना अनुमति दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।

मंत्रालय ने राज्यों की खुफिया एजेंसियों, सीमा पर तैनात अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को लगातार एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं

केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

पत्र के मुताबिक, CJP की ओर से प्रदर्शन की अनुमति के लिए दिया गया आवेदन खारिज किया जा चुका है। ऐसे में प्रस्तावित प्रदर्शन की इजाजत नहीं है।

गृह मंत्रालय ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है। मंत्रालय के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी है।

पुराने प्रदर्शनों का भी किया जिक्र

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि CJP और उससे जुड़े संगठनों ने पहले भी कई मौकों पर पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

पत्र में दावा किया गया है कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मंत्रालय का कहना है कि इस बार भी कुछ समर्थक रोक के बावजूद दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।

क्यों हो रहा है CJP का प्रदर्शन?

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

संगठन ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और दिल्ली पुलिस को आपसी तालमेल बनाकर कानून के दायरे में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।