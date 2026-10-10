Elon Musk का भारत पर बड़ा आरोप! Starlink को कौन रोक रहा है? जानें सरकार ने क्या कहा और क्यों उठ रहे सुरक्षा के सवाल

भारत में Starlink की लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर एलन मस्क (Elon Musk) ने नाराजगी जताई है। मस्क का कहना है कि कुछ बड़े कारोबारी भारत में उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को आने से रोक रहे हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोगों के साथ अन्याय बताया है। हालांकि, भारत सरकार ने उनके आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है।

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Elon Musk ने भारत को लेकर क्या कहा?

बुधवार रात मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़े कारोबारी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए Starlink को भारत में आने से रोक रहे हैं।

मस्क ने इसे भारतीय लोगों के खिलाफ अपराध तक बता दिया। उनके इस बयान के बाद भारत में इंटरनेट सेवाओं और Starlink की लॉन्चिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई।

भारत में इंटरनेट की स्थिति पर उठे सवाल

भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है। हालांकि, कई इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड को लेकर लोगों को परेशानी होती है।

खासकर पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में बेहतर इंटरनेट पहुंचाना आज भी चुनौती है। ऐसे क्षेत्रों में Starlink जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मददगार हो सकती है।

भारत के टेलीकॉम बाजार में Jio और Airtel जैसी बड़ी कंपनियों का दबदबा है। ऐसे में बाजार में ज्यादा कंपनियों के आने से ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं।

Starlink को लेकर सुरक्षा की चिंता क्यों?

Starlink सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर भी हो सकता है, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क नहीं पहुंच पाते।

हालांकि, इस तकनीक को लेकर सुरक्षा से जुड़े सवाल भी हैं। यूक्रेन में युद्ध के दौरान Starlink का इस्तेमाल किया गया है। ईरान में भी इसकी सेवाएं चालू किए जाने की खबरें सामने आई हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि विदेशी कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर कितना नियंत्रण होना चाहिए और इससे देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है।

भारत सरकार ने क्या जवाब दिया?

मस्क के आरोपों पर भारत सरकार ने कहा है कि उनके दावे गलत हैं। सरकार के मुताबिक, Starlink से जुड़े फैसलों में नियमों और जरूरी मंजूरियों का ध्यान रखा जा रहा है।

इस पूरे विवाद के बीच बड़ा सवाल यही है कि भारत में बेहतर इंटरनेट सेवाएं कैसे पहुंचाई जाएं और साथ ही देश की सुरक्षा और ग्राहकों के हितों का ध्यान कैसे रखा जाए।