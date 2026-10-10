'भारत के असली बॉस मुकेश अंबानी', एलन मस्क ने क्यों कसा तंज? Starlink की एंट्री पर उठाया सवाल

एलन मस्क ने भारत के टेलीकॉम बाजार को लेकर मुकेश अंबानी पर तंज कसा है। मस्क भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink शुरू करना चाहते हैं। 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने मुकेश अंबानी को 'Prime Minister Ambani' कहकर बुलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भारत में असली ताकत अंबानी के पास है।

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मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे यह पता नहीं था कि आप ही भारत के असली बॉस हैं।' इसके बाद उन्होंने अंबानी से पूछा कि क्या वह Starlink को भारत में अपनी सर्विस शुरू करने का मौका देंगे। मस्क का कहना है कि अंबानी भारत के इंटरनेट बाजार में अपना दबदबा बनाए रखना चाहेंगे। इसके बावजूद उन्होंने अंबानी से अपील की कि वह Starlink को भी भारत में दूसरी कंपनियों के साथ मुकाबला करने का मौका दें।

ग्रामीण भारत में इंटरनेट पहुंचाने का दावा

एलन मस्क ने भारत में Starlink की एंट्री की वकालत करते हुए कहा कि देश के कई इलाकों में अब भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके मुताबिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण बच्चों को शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते और छोटे कारोबारियों के लिए अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

मस्क ने कहा कि Starlink लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है, जहां पारंपरिक इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार करना चुनौतीपूर्ण है।

Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026

प्राकृतिक आपदाओं में भी मददगार Starlink

मस्क ने अपनी एक अन्य पोस्ट में Starlink के एक और फायदे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह सर्विस लोगों की जान बचाने में अहम साबित हुई है।

मस्क के मुताबिक, जब संचार के दूसरे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, तब Starlink कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में इस सर्विस को काम करने की अनुमति मिलने से आपात स्थितियों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान बचाने में भी मदद मिल सकती है।

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प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे संचार साधन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी का विकल्प बन सकता है।

Starlink की एंट्री के लिए जरूरी हैं मंजूरियां

एलन मस्क की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब Starlink भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। इस बाजार में Reliance Jio और Bharti Airtel जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों की मजबूत मौजूदगी है।

Starlink की एंट्री से खासकर दूरदराज और उन इलाकों में इंटरनेट का एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। हालांकि, भारत में व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने से पहले Starlink को देश के लागू लाइसेंसिंग, सुरक्षा और नियामकीय नियमों का पालन करना होगा।