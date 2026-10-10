दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस सख्त! ध्रुव राठी को हिरासत में लेने की खबर, 45 मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी का दावा

दिल्ली में आज यानी 10 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर के मुताबिक, पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठनों ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

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दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होने का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 20 हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इससे पहले 20 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में तनाव और पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। मौजूदा प्रदर्शन को लेकर भी प्रशासन सतर्क बताया जा रहा है।

मेट्रो और ट्रेनों पर भी असर

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुक्रवार रात से दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों की ओर आने वाली कुछ ट्रेनें भी रद्द की गई हैं।

हालांकि, यात्रियों को सफर से पहले दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन का ऐलान

खबर के मुताबिक, पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ किया है कि उनका संगठन प्रदर्शन करेगा।

अब देखना होगा कि सुरक्षा पाबंदियों के बीच प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर तक पहुंच पाते हैं या नहीं।