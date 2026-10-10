भारत में ₹3 लाख का iPhone Duo अमेरिका में इतना सस्ता! आखिर क्यों है कीमत में इतना बड़ा अंतर? देखें 23 देशों की लिस्ट

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की कीमत को लेकर एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक ही फोन की कीमत अलग-अलग देशों में काफी अलग है। भारत में जिस फोन की कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है, वही अमेरिका में काफी सस्ता है। आखिर ऐसा क्यों है और किस देश में यह फोन सबसे महंगा है? आइए जानते हैं।

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भारत दुनिया के सबसे महंगे देशों में शामिल

Visual Capitalist की ओर से जारी तुलना के मुताबिक, iPhone Duo का 256GB मॉडल सबसे महंगा तुर्किये में है। यहां इसकी कीमत करीब 4,689 डॉलर बताई गई है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां फोन की कीमत 4,230 डॉलर है।

इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां फोन की कीमत ₹2,99,900 यानी करीब 3,124 डॉलर बताई गई है। वहीं अमेरिका में यही मॉडल 1,999 डॉलर में उपलब्ध होने का दावा किया गया है।

किस देश में कितनी है iPhone Duo की कीमत?

रिपोर्ट में 23 देशों की कीमतों की तुलना की गई है।

देश कीमत (स्थानीय मुद्रा) डॉलर में कीमत तुर्किये ₺2,29,999 $4,689 ब्राजील R$21,999 $4,230 भारत ₹2,99,900 $3,124 स्वीडन SEK 26,995 $2,698 इटली €2,399 $2,687 मेक्सिको MX$47,999 $2,655 नीदरलैंड €2,399 $2,652 स्पेन €2,399 $2,652 फ्रांस €2,399 $2,652 ब्रिटेन £2,399 $2,652 जर्मनी €2,349 $2,607 ऑस्ट्रेलिया A$3,599 $2,433 दक्षिण कोरिया ₩3,499,000 $2,427 सिंगापुर S$3,299 $2,426 स्विट्जरलैंड CHF 1,999 $2,394 चीन ¥16,999 $2,382 थाईलैंड ฿79,900 $2,379 मलेशिया RM 9,499 $2,329 जापान ¥369,800 $2,319 UAE AED 8,499 $2,314 हांगकांग HK$17,499 $2,230 कनाडा C$2,999 $2,216 अमेरिका $1,999 $1,999

नोट: ये आंकड़े दी गई रिपोर्ट पर आधारित हैं। iPhone Duo मॉडल और इसकी कीमतों की आधिकारिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है। डॉलर में कीमतें करेंसी रेट के साथ बदल सकती हैं।

अलग-अलग देशों में कीमत का इतना अंतर क्यों?

फोन की कीमत अलग होने की कई वजहें हो सकती हैं। इनमें टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी की कीमत सबसे अहम हैं। इसके अलावा Apple अलग-अलग बाजारों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करती है।

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चीन जैसे देशों में दूसरी कंपनियों के फोल्डेबल फोन भी मौजूद हैं। ऐसे में बाजार में मुकाबले का असर कीमतों पर पड़ सकता है।