Top 5 Stories: दिल्ली में AQI 487 से हाहाकार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अपडेट और Ola Electric की नई रणनीति समेत पढ़ें 5 बड़ी खबरें

1. सांस लेना हुआ मुश्किल! दिल्ली के IIT में AQI 487 पहुंचा, 33 इलाकों में हालात गंभीर

Delhi-NCR में जहरीली धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी का औसत AQI 348 दर्ज हुआ, जबकि IIT दिल्ली में यह 487 तक पहुंच गया। प्रदूषण के चलते GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं। आखिर नवंबर में क्यों बिगड़ती है दिल्ली की हवा और कब मिलेगी राहत? जानिए पूरी खबर।

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2. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द लग सकती है मुहर! जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर अभी अटकी है बात

अमेरिका के साथ भारत की बड़ी ट्रेड डील जल्द फाइनल हो सकती है। जयशंकर और पीयूष गोयल के बयानों से समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दे अभी बाकी हैं। इस समझौते में भारत को क्या मिलेगा और किन क्षेत्रों में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी? पढ़ें पूरी खबर।

3. भारत के एक्सपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड! अक्टूबर में 89.99 अरब डॉलर पहुंचा निर्यात, दुनिया में बढ़ी मांग

अक्टूबर में भारत के विदेशी कारोबार ने नया इतिहास रच दिया है। वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात पहली बार 89.99 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, सामानों के निर्यात में भी जबरदस्त उछाल आया है। आखिर किन सेक्टरों ने बनाया यह रिकॉर्ड और कितने देशों में बढ़ी भारतीय सामानों की मांग?

4. Ola Electric की बिक्री में गिरावट से बढ़ी टेंशन! भाविश अग्रवाल ने बदली रणनीति, अब डीलर्स के भरोसे कारोबार

इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली Ola Electric अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बिक्री में गिरावट और लगातार घाटे के बीच कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने नई रणनीति अपनाई है। अब कंपनी अपने स्टोर के बजाय डीलरशिप नेटवर्क पर जोर दे रही है। आखिर इस बदलाव से Ola Electric का खर्च कितना घटेगा और बिक्री बढ़ाने का क्या प्लान है? जानिए पूरी कहानी।

5. Nvidia विवाद में फंसे ट्रंप के मंत्री! चीन तक प्रतिबंधित AI चिप्स पहुंचने पर मचा बवाल

Nvidia से जुड़ा विवाद अब ट्रंप सरकार तक पहुंच गया है। जेन्सन हुआंग के इस्तीफे के बाद अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक सवालों के घेरे में हैं। चीन तक प्रतिबंधित AI चिप्स पहुंचने और संदिग्ध कंपनी पर कार्रवाई नहीं होने से हड़कंप मचा है। आखिर क्या है पूरा मामला और ट्रंप ने क्या कहा?