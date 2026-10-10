दिल्ली में CJP रैली से पहले अलर्ट, कई सड़कों पर जाम की आशंका, इंटरनेट पर भी पाबंदी

दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में करीब 25,000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। शहर की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रैली से पहले मेट्रो सेवाओं, रेलवे और मोबाइल इंटरनेट को लेकर भी प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई है।



प्रभावित इलाकों में 24 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद

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CJP रैली से पहले प्रशासन ने आदेश के दायरे में आने वाले 4 किलोमीटर के क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने की भी घोषणा की है। इससे प्रभावित इलाकों में मोबाइल डेटा और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है।

सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से हालात के अनुसार ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

शंकर रोड-वंदे मातरम मार्ग टी-पॉइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां, मंडी हाउस, मिंटो रोड और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर जाम की आशंका है। कनॉट प्लेस के आसपास भी यातायात प्रभावित हो सकता है।

इसके अलावा जंतर-मंतर रोड, अशोक रोड, संसद मार्ग, जय सिंह रोड, पटेल चौक, गोल डाकखाना, विंडसर प्लेस, लोधी रोड फ्लाईओवर और सरदार पटेल मार्ग पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है। आरएमएल अस्पताल और रेल भवन के आसपास भी लोगों को परेशानी हो सकती है।

पुलिस ने लोगों को प्रभावित इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा से बचने और जहां संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को समय से पहले निकलने को कहा गया है।

मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर भी असर

रैली के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की कुछ सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी गई है। यात्रियों को स्टेशन बंद होने या सेवाओं में बदलाव से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाएं देखने की सलाह दी गई है।

भारतीय रेलवे ने भी दिल्ली आने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का नंबर, यात्रा की तारीख और उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी जांचने को कहा गया है।

यात्रा से पहले जरूर चेक करें अपडेट

दिल्ली में रहने वाले लोगों और बाहर से आने वाले यात्रियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारतीय रेलवे के आधिकारिक अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचें और सड़क पर संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय लेकर निकलें।