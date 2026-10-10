ChatGPT की बड़ी कामयाबी बनी विवाद की वजह! 700 से ज्यादा फाइलें जारी होते ही OpenAI के खिलाफ क्यों उठी आवाज?

ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI एक नए विवाद में फंस गई है। कंपनी ने AI की मदद से गणित की 377 समस्याओं पर किए गए काम के नतीजे जारी किए हैं। इसके साथ ही 700 से ज्यादा फाइलें भी सार्वजनिक की गई हैं। इस कदम से गणित के कई जानकार नाराज हैं। एसोसिएशन फॉर ह्यूमन मैथमेटिक्स नाम के संगठन ने गणित के जानकारों से OpenAI का बहिष्कार करने की अपील की है।

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संगठन का कहना है कि गणित के जानकारों ने कंपनी से ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा था। इससे पहले सितंबर में OpenAI ने दावा किया था कि उसके एक AI मॉडल ने गणित की सबसे मुश्किल और लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं में से एक, नेवियर-स्टोक्स मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम को हल कर लिया है।

OpenAI से क्यों नाराज हैं गणित के जानकार?

OpenAI ने 6 अक्टूबर को अपने काम के नतीजे जारी किए थे। इसके बाद संगठन ने बयान जारी कर कंपनी पर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि एक साथ 700 से ज्यादा फाइलें जारी करना कोई बड़ी रिसर्च दिखाने के बजाय अपनी ताकत दिखाने जैसा है।

संगठन ने आरोप लगाया कि OpenAI ने गणित से जुड़े शोध के जरूरी नियमों को नज़रअंदाज़ किया है। साथ ही लोगों से AI के जरिए किए जा रहे ऐसे काम को लेकर सावधान रहने को कहा है।

गणित के जानकारों को किस बात का डर है?

गणित के जानकारों की चिंता है कि बड़ी AI कंपनियां अपने ताकतवर मॉडल से उन सवालों को हल करने में जुटी हैं, जिन पर वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे हैं।

29 सितंबर को एक सलाहकार समूह ने भी चेतावनी दी थी कि AI ऐसे जवाब दे सकता है, जिन्हें इंसानों के लिए समझना या सही साबित करना मुश्किल हो सकता है।

इसके अलावा, महंगे AI मॉडल तक सिर्फ बड़ी कंपनियों की पहुंच होने से गणित पर काम करने वाले दूसरे लोग पीछे रह सकते हैं।

विवाद पर OpenAI ने क्या कहा?

OpenAI का कहना है कि उसने नतीजे जारी करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान दिया था।

कंपनी ने GitHub पर अपने काम से जुड़ी फाइलें जारी की हैं। इनमें कई सवालों के जवाब ऐसे तरीके से दिए गए हैं, जिन्हें कंप्यूटर की मदद से जांचा जा सकता है।

OpenAI ने यह भी बताया कि AI ने कितने सवालों पर काम किया और कितनी कंप्यूटर पावर इस्तेमाल हुई। कंपनी के मुताबिक, हर नतीजे के लिए औसतन ChatGPT Pro के करीब तीन घंटे की गहरी सोच के बराबर कंप्यूटर पावर लगी।