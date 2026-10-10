ध्रुव राठी की हिरासत से गरमाया मामला, CJP ने जारी की प्रदर्शनकारियों के लिए 12 पॉइंट की एडवाइजरी

Cockroach Janta Party (CJP) ने शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की निंदा की। पार्टी ने इसे चुनावी सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश बताया। CJP ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ध्रुव राठी और हिरासत में लिए गए अन्य नागरिकों व छात्र कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की।

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पार्टी का आरोप है कि सरकार विरोध की आवाजों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। CJP ने दावा किया कि करीब 50 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में ध्रुव राठी के घर पहुंचे थे। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी हिरासत पर नाराजगी जताई।

प्रदर्शनकारियों के लिए CJP की 12 जरूरी बातें

CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के लिए 12 बिंदुओं वाली एडवाइजरी जारी की। इसमें प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहने और हिंसा से बचने की अपील की गई। पार्टी ने कहा कि किसी भी तरह के हथियार या खतरनाक सामान के साथ प्रदर्शन में न आएं और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

एडवाइजरी में एंबुलेंस और दूसरी आपातकालीन गाड़ियों का रास्ता खुला रखने, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश न करने और पुलिसकर्मियों से टकराव से बचने को कहा गया है। पार्टी ने लोगों से किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने और तनाव बढ़ने पर दूसरे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षित जगह पहुंचने में मदद करने की अपील भी की।

CJP ने प्रदर्शनकारियों को जरूरी दवाएं, फोन और अन्य जरूरी सामान साथ रखने की सलाह दी। पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जिम्मेदार व्यवहार आंदोलन का अहम हिस्सा हैं।

अभिजीत दीपके ने सरकार को दी चुनौती

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके की फ्लाइट शनिवार को दिल्ली पहुंच गई। इससे पहले मुंबई में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लेना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि वह निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे।

दीपके ने आरोप लगाया कि युवाओं और आम लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा रहा है। उन्होंने परिवहन सेवाओं में रुकावट, इंटरनेट पर पाबंदियों और लोगों के घरों पर पुलिस के जाने को लेकर भी सवाल उठाए।

दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अप्सरा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

शाहदरा के DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस तय समय पर वाहनों की जांच कर रही है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस लोगों से प्रदर्शन स्थल से दूर रहने की अपील कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर भी निगरानी कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन, CCTV और बॉडी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।