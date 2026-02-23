scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगHoli Date: 3 या 4 मार्च - कब है होली? जानिए होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का क्या है पेंच

Holi Date: 3 या 4 मार्च - कब है होली? जानिए होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का क्या है पेंच

होली का त्योहार नज़दीक आते ही लोगों में उत्साह बढ़ गया है, लेकिन इस बार छुट्टियों और तारीखों को लेकर कई जगह भ्रम बना हुआ है।आइए जानते हैं कब है होलिका दहन और धुलेटी का सही मुहूर्त।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 23, 2026 13:36 IST
AI Generated Image

Holi Date: जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है। हालांकि होलिका दहन और होली की तारीखों को लेकर लोगों के मन में काफी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बार होली के साथ-साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इस आर्टिकल में आज हम आपको बताएंगे की आखिर हर साल होली की तारीख क्यों बदलती है और इस साल कब है होली?

क्यों हर साल बदलती है त्योहारों की तारीख?

हर साल हिंदू त्योहारों की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम होता है। कुछ लोग किसी दिन त्योहार मनाते हैं तो कुछ अगले दिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर है, जिसे चंद्र पंचांग भी कहा जाता है, जहां चांद के आकार से महीने की अवधि तय की जाती है। इसी कारण अक्सर हिंदू त्योहारों की दो अलग तिथि होती हैं - एक हिंदू कैलेंडर के मुताबिक और दूसरी अंग्रेज़ी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार।

इसके साथ ही होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यही कारण है कि यह फरवरी महीने के आखिर या मार्च महीने की शुरुआत में मनाई जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से होगी, जो 3 मार्च को शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगी।

इसी दौरान भद्रा भी लगी रहेगी। भद्रा 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से 3 मार्च की सुबह 5 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए होलिका दहन की शुरुआत इसके बाद ही होगी।

होलिका दहन की तारिख

होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन की पूजा का मुहूर्त 3 मार्च 2026 को शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 50 मिनट तक है। इस दौरान आप होलिका दहन कर सकते हैं।

होली की तारिख

होलिका दहन के अगले दिन रंगों से खेलने की बारी आती है। इस बार रंगों वाली होली 4 मार्च को पड़ रही है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो 3 बजकर 21 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक चलेगा।

यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। साथ ही ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा। इसी कारण रंगों वाली होली खेलने का मुहूर्त 4 मार्च को है।

किस दिन है होली की छुट्टी?

भारत सरकार ने 4 मार्च 2026 को होली की छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने अकैडमिक कैलेंडर में 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली की छुट्टी के रूप में नोटिफाई किया है, जिस से उत्तर प्रदेश में 2 मार्च को होलिका दहन की छुट्टी है। वहीं ज्यादातर राज्यों जैसे दिल्ली और बिहार में केवल 4 मार्च को ही होली की छुट्टी है।

Feb 23, 2026