Gold, Silver Price Today: नहीं थम रही सोने और चांदी की रफ्तार, हर दिन नई ऊंचाई पर कीमत! चेक करें आज का भाव

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी के कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जैसे-जैसे ट्रंप के टैरिफ के कारण ट्रेड वॉर का संकेट बढ़ रहा है वैसे-वैसे सेफ हेवन मानें जाने वाले गोल्ड की कीमतों में उछाल आ रही है।

यही कारण है कि दिल्ली में आज 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम 110 रुपये बढ़ा है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1000 रुपये बढ़ गया।

वायदा कारोबार में देखें तो आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.46% या 465 रुपये चढ़कर 101727 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.89% या 1015 रुपये चढ़कर 114670 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10090 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9243 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

