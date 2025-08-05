Gold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर उछला सोने का भाव, चांदी की कीमतें स्थिर - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : आज सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है लेकिन चांदी की कीमतें स्थिर है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोने की रिटेल कीमतों में 10 ग्राम 70 रुपये बढ़ी है वहीं चांदी के कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अगर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 170 रुपये टूटकर 101034 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.10% या 114 रुपये चढ़कर 112350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10040 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9196 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

