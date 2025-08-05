Gold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर उछला सोने का भाव, चांदी की कीमतें स्थिर - चेक करें लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : आज सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है लेकिन चांदी की कीमतें स्थिर है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोने की रिटेल कीमतों में 10 ग्राम 70 रुपये बढ़ी है वहीं चांदी के कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अगर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 170 रुपये टूटकर 101034 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.10% या 114 रुपये चढ़कर 112350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10040 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9196 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,431 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,25,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,437 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,583 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,479 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,435 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,592 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,455 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,26,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,576 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।