Gold, Silver Price Today: आज फिर गिरा सोने और चांदी का भाव! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार 30 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। रिटेल कीमतों के साथ-साथ वायदा कारोबार में भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस गिरे हैं।

वायदा कारोबार में आज क्या भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.30% या 289 रुपये गिरकर 95100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.39 प्रतिशत या 384 रुपये की तेजी के साथ 97442 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9532 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 9731 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

