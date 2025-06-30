Gold, Silver Price Today: सोमवार को टूटा सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9595 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8789 रुपये है।
अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो यह दोपहर 12:36 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.49% या 471 रुपये चढ़कर 95941 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.44% या 463 रुपये की तेजी के साथ 105691 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,260 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।