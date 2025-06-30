Gold, Silver Price Today: सोमवार को टूटा सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9595 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8789 रुपये है।

अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो यह दोपहर 12:36 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.49% या 471 रुपये चढ़कर 95941 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.44% या 463 रुपये की तेजी के साथ 105691 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?