Gold, Silver Price Today: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना सहित आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?

दरअसल सोने और चांदी की रिटेल कीमत आज स्थिर बनी हुई है हालांकि वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के फ्यूचर ट्रेड में आज तेजी देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 12:37 IST

Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल सोने और चांदी की रिटेल कीमत आज स्थिर बनी हुई है हालांकि वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के फ्यूचर ट्रेड में आज तेजी देखने को मिल रही है। 

गुरुवार 29 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.79% या 748 रुपये गिरकर 94530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.40 प्रतिशत या 391 रुपये की तेजी के साथ 97586 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9570 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8766 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,491 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,497 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,643 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,539 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,495 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,505 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,652 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,515 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
