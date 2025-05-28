Gold, Silver Price Today: लगातार दूसरे दिन टूटा सोने का भाव! चांदी भी आज हुई सस्ती - चेक करें लेटेस्ट रेट
बुधवार 28 मई को सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में आज तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो आज लगाातर दूसरे दिन सोने के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है।
MCX पर सोने और चांदी का क्या है भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.49% या 466 रुपये चढ़कर 95609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड 0.40 प्रतिशत या 389 रुपये की तेजी के साथ 97864 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9515 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8715 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,491 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,497 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,643 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,539 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,495 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,505 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,652 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,515 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।