Gold, Silver Price Today: लगातार दूसरे दिन टूटा सोने का भाव! चांदी भी आज हुई सस्ती - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार 28 मई को सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में आज तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो आज लगाातर दूसरे दिन सोने के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है।

MCX पर सोने और चांदी का क्या है भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.49% या 466 रुपये चढ़कर 95609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड 0.40 प्रतिशत या 389 रुपये की तेजी के साथ 97864 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9515 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8715 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: