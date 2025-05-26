scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: सोमवार को लुढ़का सोने का भाव! चेक करें आज आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

आज सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां भी सोने का भाव गिरा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 26, 2025 12:40 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार 26 मई को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां भी सोने के 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:30 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.87% या 840 रुपये चढ़कर 95581 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9547 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8745 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,091 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,097 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,243 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,139रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,095 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,105 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,252 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,115 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
