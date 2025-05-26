Gold, Silver Price Today: सोमवार को लुढ़का सोने का भाव! चेक करें आज आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : सोमवार 26 मई को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वायदा कारोबार की बात करें तो यहां भी सोने के 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

advertisement

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:30 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.87% या 840 रुपये चढ़कर 95581 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9547 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8745 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: