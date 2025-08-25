Gold, Silver Price Today: सोमवार को सस्ता हुआ सोना और चांदी! आज इतना गिरा भाव - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतें गिरीं हैं। आज तक के वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना मात्र 10 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की कीमत आज 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुई है।

वायदा कारोबार की बात करें तो आज सोने और चांदी के फ्यूचर ट्रेड में मामूली तेजी देखने को मिल रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:26 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 83 रुपये चढ़कर 100467 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.14% या 164 रुपये चढ़कर 116400 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10035 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9192 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक