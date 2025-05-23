Gold, Silver Price Today: आज मंहगा हुआ ‘पीला’, चांदी की भी बढ़ी चमक - चेक करें लेटेस्ट रेट
शुक्रवार 23 मई को सोने और चांदी के वायदा कारोबार के साथ-साथ रिटेल कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.54% या 517 रुपये चढ़कर 96053 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.19% या 189 रुपये की तेजी के साथ 97985 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
IBJA Gold Rates
सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9551 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8749 रुपये है।
सोने और चांदी की आज ताजा भाव
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,941 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,947 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,989 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,955 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।