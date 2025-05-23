Gold, Silver Price Today: आज मंहगा हुआ ‘पीला’, चांदी की भी बढ़ी चमक - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : शुक्रवार 23 मई को सोने और चांदी के वायदा कारोबार के साथ-साथ रिटेल कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.54% या 517 रुपये चढ़कर 96053 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.19% या 189 रुपये की तेजी के साथ 97985 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

IBJA Gold Rates

सोने की अगर रिटेल कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 9551 रुपये तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8749 रुपये है।

सोने और चांदी की आज ताजा भाव

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: