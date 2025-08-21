scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सस्ते में सोना और चांदी खरीदने का सुनहरा मौका! आज इतना लुढ़का गोल्ड और सिल्वर का भाव

Gold, Silver Price Today: सस्ते में सोना और चांदी खरीदने का सुनहरा मौका! आज इतना लुढ़का गोल्ड और सिल्वर का भाव

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 21, 2025 13:01 IST

Gold Silver Rates Today : अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। पिछले एक हफ्ते से गोल्ड और सिल्वर के दाम कम हुए है। आज दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 600 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की कीमत आज 1000 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुई है। 

वायदा कारोबार की बात करें तो आज सोने के फ्यूचर ट्रेड में मामूली तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की जा रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:53 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.23% या 231 रुपये टूटकर 98672 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.02% या 17 रुपये चढ़कर 112570 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9897 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9065 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,161 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,167 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,313 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,209 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,165 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,322 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,185 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,306 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 21, 2025