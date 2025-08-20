Gold, Silver Price Today: लगातार सस्ता हो रहा है सोना और चांदी! आज इतना लुढ़का ‘पीले’ का भाव

Gold Silver Rates Today : सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। आज लगातार तीसरा दिन है जब सोना सस्ता हुआ है। इसके साथ-साथ चांदी के भाव भी गिरे हैं।

दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 430 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की कीमत आज 1200 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुई है। वायदा कारोबार की बात करें तो आज सोने के फ्यूचर ट्रेड में मामूली तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की जा रही है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:37 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.07% या 68 रुपये की मामूली तेजी के साथ 98764 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.49% या 551 रुपये लुढ़कर 110794 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9880 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9050 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

