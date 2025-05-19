Gold, Silver Price Today: रिटेल कीमतों में गिरावट तो MCX पर चढ़ा भाव, चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
Gold Silver Rates Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है लेकिन रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rates Today : शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:24 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.97% या 899 रुपये की तेजी के साथ 93340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव 0.56% या 532 रुपये चढ़कर 95850 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
आज क्या है सोने और चांदी की रिटेल कीमत?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,141 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,147 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,293 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,189 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,145 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,155 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,302 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,165 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।