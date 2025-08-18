Gold, Silver Price Today: सोमवार को इतना गिरा सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : सोमवार 18 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 10 रुपये सस्ता हुआ है वहीं प्रतिकिलोग्राम चांदी की कीमत 100 रुपये सस्ती हुई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:15 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 75 रुपये चढ़कर 99913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.13% या 153 रुपये की तेजी के साथ 114096 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9974 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9136 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक