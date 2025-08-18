Gold, Silver Price Today: सोमवार को इतना गिरा सोने और चांदी का भाव - चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : सोमवार 18 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 10 रुपये सस्ता हुआ है वहीं प्रतिकिलोग्राम चांदी की कीमत 100 रुपये सस्ती हुई है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:15 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.08% या 75 रुपये चढ़कर 99913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.13% या 153 रुपये की तेजी के साथ 114096 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9974 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9136 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,191 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,197 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,343 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,239 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,195 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,352 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,215 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,336 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।