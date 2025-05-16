Gold, Silver Price Today: चेन्नई, दिल्ली, पटना सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोना और चांदी का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : सोने की कीमतों में आज लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है।

हालांकि आज वायदा कारोबार की बात करें तो शुक्रवार 16 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.09% या 81 रुपये गिरकर 93088 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: