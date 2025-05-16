scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: चेन्नई, दिल्ली, पटना सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोना और चांदी का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : सोने की कीमतों में आज लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 16, 2025 12:40 IST

हालांकि आज वायदा कारोबार की बात करें तो शुक्रवार 16 मई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.09% या 81 रुपये गिरकर 93088 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,941 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,947 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 94,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,989 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,955 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 94,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 99,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
May 16, 2025