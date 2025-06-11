Gold, Silver Price Today: सोना लुढ़का तो चांदी की बढ़ी चमक! चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं चांदी की कीमतें आज बढ़ी है। अगर फ्यूचर कारोबार की बात करें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.22% या 211 रुपये चढ़कर 97113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.13% या 142 रुपये टूटकर 106607 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9606 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8799 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: