Gold, Silver Price Today: सोना लुढ़का तो चांदी की बढ़ी चमक! चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं चांदी की कीमतें आज बढ़ी है। अगर फ्यूचर कारोबार की बात करें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:25 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.22% या 211 रुपये चढ़कर 97113 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.13% या 142 रुपये टूटकर 106607 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9606 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8799 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,591 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,597 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,743 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,639 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,595 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,605 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,752 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,615 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।