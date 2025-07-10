Gold, Silver Price Today: सस्ता हुआ सोना और चांदी! दिल्ली, पटना सहित अन्य शहरों में क्या है लेटेस्ट रेट?
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : भारत में सोने की दरें विभिन्न ग्लोबल और घरेलू कारणों से प्रभावित होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन दरें, करेंसी में उतार-चढ़ाव, आयात शुल्क और आपूर्ति-मांग के तेजी या कमी। गुरुवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतें गिरावट के साथ ट्रेड कर रही हैं।
हालांकि इनके फ्यूचर ट्रेड में तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.31% या 300 रुपये चढ़कर 96761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.44% या 473 रुपये चढ़कर 107738 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9697 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8883 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक के वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,191 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,197 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,343 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,239 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,195 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,352 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,215 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,336 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।