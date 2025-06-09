Gold, Silver Price Today: सोमवार को टूटा सोने और चांदी का भाव! यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार 9 जून को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज के वायदा कारोबार की बात करें तो सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं चांदी की कीमत बढ़ी है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.36% या 352 रुपये गिरकर 96684 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.34% या 355 रुपये चढ़कर 105814 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9572 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8768 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: