Gold, Silver Price Today: सोमवार को टूटा सोने और चांदी का भाव! यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 12:34 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार 9 जून को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज के वायदा कारोबार की बात करें तो सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं चांदी की कीमत बढ़ी है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:23 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.36% या 352 रुपये गिरकर 96684 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.34% या 355 रुपये चढ़कर 105814 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9572 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8768 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,981 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,987 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,09,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,133 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,029 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,10,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,985 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,10,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,995 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत     1,22,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,142 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,09,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,005 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
