Gold, Silver Price Today: बुधवार को सोने की रिटेल कीमतों में आई तेजी! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बीच आज रिटेल कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए की आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:26 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.41% या 393 रुपये गिरकर 96079 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.08% या 85 रुपये गिरकर 107900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9614 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8898 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

