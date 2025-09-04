scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: राहत! गुरुवार को सोने की कीमतों में जारी तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी का भाव भी स्थिर

Gold, Silver Price Today: राहत! गुरुवार को सोने की कीमतों में जारी तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी का भाव भी स्थिर

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 4, 2025 12:40 IST

Gold Silver Rates Today : लगातार बढ़ रहे सोने की कीमतों में आज राहत देखने को मिल रही है। सोने की रिटेल कीमतें आज गिरीं हैं तो वहीं चांदी का भाव आज स्थिर रहा है। 

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.88% या 939 रुपये गिरकर 106256 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 1.15% या 1446 रुपये लुढ़कर 124426 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10575 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव  9687  रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 4, 2025