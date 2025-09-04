Gold, Silver Price Today: राहत! गुरुवार को सोने की कीमतों में जारी तेजी पर लगा ब्रेक, चांदी का भाव भी स्थिर

Gold Silver Rates Today : लगातार बढ़ रहे सोने की कीमतों में आज राहत देखने को मिल रही है। सोने की रिटेल कीमतें आज गिरीं हैं तो वहीं चांदी का भाव आज स्थिर रहा है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.88% या 939 रुपये गिरकर 106256 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 1.15% या 1446 रुपये लुढ़कर 124426 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10575 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9687 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?