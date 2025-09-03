Gold, Silver Price Today: जारी है तेजी! आज फिर महंगा हुआ सोना और चांदी - चेक करें ताजा भाव
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके आलावा आज गोल्ड और सिल्वर के वायदा कारोबार में भी तेजी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आज का लेटेस्ट रेट जान लीजिए।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:21 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.30% या 316 रुपये चढ़कर 106108 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.06% या 70 रुपये की तेजी के साथ 124600 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10564 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9676 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,970 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।