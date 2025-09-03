Gold, Silver Price Today: जारी है तेजी! आज फिर महंगा हुआ सोना और चांदी - चेक करें ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके आलावा आज गोल्ड और सिल्वर के वायदा कारोबार में भी तेजी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आज का लेटेस्ट रेट जान लीजिए।

advertisement

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:21 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.30% या 316 रुपये चढ़कर 106108 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.06% या 70 रुपये की तेजी के साथ 124600 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10564 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9676 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?