Gold, Silver Price Today: MCX पर सोना धड़ाम! रिटेल कीमतों में तेजी - चेक करें आज का ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज जहां तेजी को मिल रही है वहीं दूसरी ओर मंगलवार 03 जून को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी का फ्यूचर ट्रेड गिरकर कारोबार कर रहा है।

MCX पर क्या हो आज सोने और चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.46% या 448 रुपये टूटकर 97505 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.79 प्रतिशत या 795 रुपये गिरकर 100216 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9696 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8882 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: