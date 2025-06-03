scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: MCX पर सोना धड़ाम! रिटेल कीमतों में तेजी - चेक करें आज का ताजा भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 12:55 IST

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में आज जहां तेजी को मिल रही है वहीं दूसरी ओर मंगलवार 03 जून को  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी का फ्यूचर ट्रेड गिरकर कारोबार कर रहा है। 

MCX पर क्या हो आज सोने और चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:45 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.46% या 448 रुपये टूटकर 97505 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.79 प्रतिशत या 795 रुपये गिरकर 100216 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9696 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8882 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,871 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,877 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,023 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,919 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,875 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,04,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,885 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,15,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  99,032 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,895 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
