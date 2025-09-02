Gold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर उछला चांदी का भाव- सोने में आई गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: मंगलवार को फिर उछला चांदी का भाव- सोने में आई गिरावट - चेक करें लेटेस्ट रेट

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 2, 2025 13:28 IST
Gold-Silver
Gold Silver Rates Today : मंगलवार को चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है तो वहीं सोने का भाव आज थोड़ा कम हुआ है। दिल्ली में जहां 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना मामूली रुप से 177 रुपये सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी का भाव प्रति किलोग्राम दिल्ली में 3100 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।

MOFSL के कीमती धातू के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि सोने की कीमतें इस समय चार महीने से भी ज्यादा के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं और अप्रैल में बने ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंच रही हैं। इसकी बड़ी वजह है कमजोर अमेरिकी डॉलर और इस महीने होने वाली अमेरिकी ब्याज दर कटौती की बढ़ती उम्मीदें। लेबर डे की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार फिर से खुलने पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखी गई है।

अमेरिकी डॉलर फिलहाल एक महीने के निचले स्तर पर बना हुआ है, जबकि USDINR भी अपने रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा नीचे आया है। भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद से भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

वायदा कारोबार में आज सोना और चांदी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:17 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.09% या 99 रुपये चढ़कर 104884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

हालांकि 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.04% या 50 रुपये गिरकर 124611 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10466 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव  9587 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,911 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,38,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,917 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,063 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,959 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,090 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,072 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,935 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,39,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,056 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 


 

