Gold, Silver Price Today: एमसीएक्स पर उछला सोना और चांदी तो रिटेल में गिरी कीमतें - चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार 02 जून को देश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है।

MCX पर क्या हो आज सोने और चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:14 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.26% या 1211 रुपये बढ़कर 97086 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.66 प्रतिशत या 638 रुपये की तेजी के साथ 97653 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9619 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8811 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: