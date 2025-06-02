Gold, Silver Price Today: एमसीएक्स पर उछला सोना और चांदी तो रिटेल में गिरी कीमतें - चेक करें लेटेस्ट रेट
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Rates Today : सोमवार 02 जून को देश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है।
MCX पर क्या हो आज सोने और चांदी का भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:14 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.26% या 1211 रुपये बढ़कर 97086 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.66 प्रतिशत या 638 रुपये की तेजी के साथ 97653 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9619 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8811 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,321 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,327 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,473 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,369 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,325 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,335 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,482 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,355 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।