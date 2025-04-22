Gold Price: सोना ₹1 लाख के पार! दिग्गज बैंकर Uday Kotak को याद आई देश की गृहणियां, आखिर क्यों?

सोने की कीमतों (Gold Price Today) में हाल ही में जो उछाल आया है, उसने बाजार को चौंका दिया है। भारत में सोना अब ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है। इस मौके पर मशहूर बैंकर उदय कोटक (Uday Kotak) ने हाउसवाइफ की तारीफ करते हुए कहा कि वे ‘दुनिया की सबसे समझदार फंड मैनेजर’ हैं।

गृहिणियों की सोने में समझदारी की तारीफ

The performance of gold over time highlights that the Indian housewife is the smartest fund manager in the world. Governments, central banks, economists, who support pump priming, high deficit funding, may need to take a leaf from India, a net importer of store of value forever! — Uday Kotak (@udaykotak) April 22, 2025

उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सोने की परफॉर्मेंस यह साबित करती है कि हाउसवाइफ सबसे समझदार फंड मैनेजर हैं। सरकारें और सेंट्रल बैंक जो बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, उन्हें भारतीयों से सीखना चाहिए। भारतीयों ने सोने को हमेशा एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा है।

₹1 लाख के पार सोना, क्या है वजह?

सोमवार शाम को रिटेल मार्केट में सोने की कीमत ₹1 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर गई। इसके पीछे का कारण अमेरिका की आर्थिक अनिश्चितता (US Economic Outlook), डॉलर की कमजोरी (Weak Dollar), और वैश्विक सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीदारी है।

MCX Gold Futures में भी सोने ने ₹99,178 का रिकॉर्ड हाई छुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और सेंट्रल बैंकों की ओर से लगातार खरीदारी, और यूएस डेब्ट क्राइसिस (US Debt Crisis) के चलते सोने में तेजी बनी हुई है।

भारत की महिलाओं के पास सबसे ज्यादा सोना

World Gold Council की रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाएं लगभग 24,000 टन सोना रखती हैं। यह विश्व के कुल गोल्ड रिजर्व का 11% हिस्सा है, जो अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस जैसे देशों के संयुक्त रिजर्व से भी ज्यादा है। यह डेटा दिखाता है कि भारत में महिलाओं का गोल्ड इन्वेस्टमेंट (Gold Investment in India) कितना मजबूत है।

महंगे सोने से ज्वैलरी की डिमांड घटी

सोने की कीमतें बढ़ने से गोल्ड ज्वैलरी की मांग में थोड़ी गिरावट आई है। खासकर शादी-ब्याह जैसे मौकों पर ही सोने की खरीदारी हो रही है। हालांकि, निवेशकों की रूचि अभी भी सोने के सिक्कों और बार में बनी हुई है।

₹1 लाख पर सोना खरीदना चाहिए या नहीं?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में निवेश सोच-समझकर करना चाहिए। जब तक MCX Gold Price ₹91,000 से ऊपर है, तब तक तेजी बनी रहेगी। लेकिन अब निवेशक सिर्फ ‘Buy on Dips’ यानी गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रटैजी अपनाएं। सोने में ₹93,000 के आसपास कोई गिरावट आती है, तो वह एक अच्छा एंट्री प्वाइंट हो सकता है।

क्या आगे और बढ़ेगा सोना?

मौजूदा ग्लोबल इकनॉमिक अनिश्चितता (Global Economic Uncertainty) को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मीडियम-टू-लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। निवेशकों को अभी छोटे निवेश और कम जोखिम वाली पोजीशन रखने की सलाह दी जा रही है।