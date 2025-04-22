scorecardresearch
Page Industries Dividend: बड़ा ऐलान! FY25 में चौथी बार डिविडेंड देने जा रही कंपनी, RECORD DATE तय

Page Industries जल्द ही वित्त वर्ष 25 के लिए चौथा अंतिरम डिविडेंड दे सकती है। कंपनी ने आज आगामी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 13:39 IST

Page Industries Dividend: भारत में Jockey International की एक्सक्लूसिव लाइसेंसधारी Page Industries जल्द ही वित्त वर्ष 25 के लिए चौथा अंतिरम डिविडेंड दे सकती है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में आगामी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 

आज कंपनी का शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं कंपनी ने डिविडेंड के बारे में क्या जानकारी दी है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट क्या है?

Page Industries Dividend

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 15 मई 2025 को वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

Page Industries Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अगर डिविडेंड का ऐलान होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट 23 मई 2025 होगा। 

Page Industries Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 150 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 250 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 300 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 120 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2024 में 100 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Page Industries Share Price

दोपहर 1:15 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.25% या 114.80 रुपये टूटकर 45300.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.20% या 90 रुपये गिरकर 45,380 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Page Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन अगर पिचले 3 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 1 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 6 महीने में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर लगभग सपाट रहा है। हालांकि पिछले 5 साल में स्टॉक 159 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
