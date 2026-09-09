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Newsट्रेंडिंगसस्ता सामान या बड़ा खतरा? Amazon और Instamart के स्टोर से मिला ₹1.38 करोड़ का एक्सपायर्ड फूड, जानिए पूरी मामला

सस्ता सामान या बड़ा खतरा? Amazon और Instamart के स्टोर से मिला ₹1.38 करोड़ का एक्सपायर्ड फूड, जानिए पूरी मामला

बेंगलुरु में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Amazon, Swiggy Instamart और अन्य स्टोरेज यूनिट्स से ₹1.38 करोड़ का एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाला खाद्य सामान जब्त किया है। जांच के दौरान बिना लाइसेंस रखी गई दवाएं भी मिलीं। अधिकारियों ने कई जगहों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की और आगे की जांच जारी है।

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Shakshi
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UPDATED: Sep 9, 2026 11:40 IST
बेंगलुरु में फूड सेफ्टी जांच जारी, अधिकारियों ने कई जगहों पर की कार्रवाई। (फोटो: इंडिया टुडे)
बेंगलुरु में फूड सेफ्टी जांच जारी, अधिकारियों ने कई जगहों पर की कार्रवाई। (फोटो: इंडिया टुडे)

In Short

  • Amazon और Swiggy Instamart की सुविधाओं से ₹1.38 करोड़ का एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाला फूड स्टॉक जब्त।
  • बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, कई वेयरहाउस और स्टोरेज यूनिट्स की जांच हुई।
  • एक्सपायर्ड सामान के साथ ₹4.02 लाख की बिना लाइसेंस रखी गई दवाएं भी मिलीं।

बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Amazon, Swiggy Instamart और कई अन्य स्टोरेज यूनिट्स से करोड़ों रुपये का एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाला खाद्य सामान जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई में कुल ₹1.38 करोड़ के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बिना जरूरी लाइसेंस के रखी गई करीब ₹4.02 लाख की दवाएं भी जब्त की गई हैं।

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कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कार्रवाई बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में की। अधिकारियों ने Amazon की देवणहल्ली और अनेकल स्थित सुविधाओं, Swiggy Instamart की होसकोटे यूनिट और अन्य खाद्य स्टोरेज व सप्लाई सेंटर की जांच की।

विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई बेंगलुरु में आयोजित एक "पेपटाइड पार्टी" से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर शुरू की गई थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लेबलिंग और फूड सेफ्टी नियमों की जांच की।

Amazon की दो सुविधाओं से ₹56 लाख का सामान जब्त

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने Amazon की दोनों सुविधाओं से कुल करीब ₹56 लाख के खाद्य उत्पाद जब्त किए।

देवणहल्ली स्थित Amazon सुविधा में गलत या अधूरी लेबलिंग वाले करीब ₹14 लाख के खाद्य उत्पाद मिले। इसके अलावा करीब ₹10 लाख के एक्सपायर्ड खाद्य सामान भी पाए गए। इस तरह वहां से कुल ₹24 लाख के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। जांच के दौरान बिना लाइसेंस रखी गई करीब ₹2.45 लाख की दवाएं भी मिलीं।

वहीं, अनेकल स्थित Amazon सुविधा में अधिकारियों ने गलत लेबलिंग वाले करीब ₹19 लाख के उत्पाद और करीब ₹13 लाख के एक्सपायर्ड सामान जब्त किए। यहां से कुल ₹32 लाख के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा करीब ₹1.57 लाख की बिना लाइसेंस वाली दवाएं भी मिलीं।

Swiggy Instamart की यूनिट पर भी कार्रवाई

बेंगलुरु के होसकोटे स्थित Swiggy Instamart की सुविधा में अधिकारियों को बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामान मिला। यहां से करीब ₹42 लाख के एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए।

जांच के दौरान अधिकारियों ने यूनिट में साफ-सफाई की कमी और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का भी दावा किया। इसके बाद इस सुविधा को बंद कर दिया गया।

विभाग ने बताया कि Instamart यूनिट में जांच अभी जारी है और वहां एक्सपायर्ड व गलत लेबल वाले उत्पादों की अनुमानित कीमत करीब ₹1 करोड़ तक पहुंच सकती है।

लोकल दुकानों पर भी हुई कार्रवाई

फूड सेफ्टी विभाग ने सिर्फ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी। बेंगलुरु के HBR Layout स्थित सप्ता बाजार में भी जांच की गई।

विभाग को शिकायत मिली थी कि यह दुकान ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और अन्य सप्लायर्स से सामान खरीदकर ग्राहकों को बेच रही थी। जांच के दौरान अधिकारियों को एक्सपायर्ड काजू बिस्किट, रागी आटा, चिकन पैटी, पनीर, कुकीज, नट्स, अंडे और आटे जैसे कई उत्पाद मिले।

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इनमें से करीब ₹10 हजार का एक्सपायर्ड खाद्य सामान जब्त किया गया।

इसके अलावा लिंगराजपुरम स्थित Leo 7 Enterprises में भी जांच की गई। यहां अधिकारियों को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, चॉकलेट, मिठाई, घी और नट्स जैसे कई सामान मिले, जो या तो एक्सपायर हो चुके थे या एक्सपायरी के करीब थे।

विभाग के मुताबिक, दुकान मालिक ने बताया कि वहां करीब ₹56 लाख का खाद्य स्टॉक रखा हुआ था। इसके बाद परिसर को जब्त कर लिया गया।

कुल ₹1.43 करोड़ की जब्ती

कर्नाटक फूड सेफ्टी विभाग के अनुसार, इस पूरी कार्रवाई में गलत या अधूरी लेबलिंग वाले करीब ₹33 लाख के उत्पाद और एक्सपायर्ड या एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके करीब ₹1.05 करोड़ के खाद्य सामान जब्त किए गए।

इस तरह कुल खाद्य उत्पादों की जब्ती करीब ₹1.38 करोड़ रही। वहीं, बिना लाइसेंस रखी गई दवाओं को मिलाकर कुल जब्ती का मूल्य करीब ₹1.43 करोड़ पहुंच गया।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर बढ़ी निगरानी

बेंगलुरु में यह कार्रवाई फूड सेफ्टी नियमों को लेकर चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। विभाग लगातार रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, वेयरहाउस और फूड सप्लाई सेंटर की जांच कर रहा है।

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अधिकारियों का कहना है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 9, 2026