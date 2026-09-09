Volkswagen और JSW की साझेदारी से बदलेगा भारत में कार बाजार का खेल? कंपनी ने बनाया बड़ा प्लान

जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी भारत के दिग्गज कारोबारी समूह JSW ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी पर विचार कर रही है। इस संभावित साझेदारी का मकसद भारत में फॉक्सवैगन के कारोबार को बढ़ाना, नए प्रोडक्ट्स लाना, लोकल सोर्सिंग बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करना है।

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रिपोर्ट के अनुसार, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने JSW ग्रुप के साथ एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां साझेदारी के मुख्य सिद्धांतों और संभावित ढांचे पर चर्चा करेंगी। हालांकि, अभी यह बातचीत शुरुआती चरण में है और अंतिम समझौते को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है।

प्रस्तावित साझेदारी में दोनों कंपनियों का संयुक्त नियंत्रण, अलग-अलग ऑपरेशनल जिम्मेदारियां और बेहतर फैसले लेने के लिए एक गवर्नेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। दोनों कंपनियां व्हीकल प्लेटफॉर्म साझा करने, कंपोनेंट्स की लोकल खरीद बढ़ाने और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर विचार कर सकती हैं।

भारत में फॉक्सवैगन को क्यों चाहिए नया रास्ता?

फॉक्सवैगन भारत में दो दशक से ज्यादा समय से मौजूद है, लेकिन कंपनी यहां अपनी उम्मीद के मुताबिक बड़ी पकड़ नहीं बना पाई है। भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी अभी करीब 2% के आसपास बनी हुई है।

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कार बाजारों में शामिल है, लेकिन यहां ग्राहकों की पसंद ग्लोबल बाजारों से काफी अलग है। भारतीय ग्राहक कम कीमत में ज्यादा फीचर्स, बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं।

ऐसे में फॉक्सवैगन जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में सफल होने के लिए ज्यादा लोकलाइजेशन और कम लागत वाली रणनीति जरूरी हो जाती है। कंपनी अब बड़े स्तर पर उत्पादन, स्थानीय सप्लाई नेटवर्क और बेहतर प्रोडक्ट लाइनअप के जरिए अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना चाहती है।

JSW के साथ साझेदारी से क्या बदलेगा?

अगर Volkswagen और JSW के बीच यह साझेदारी आगे बढ़ती है, तो दोनों कंपनियों को कई स्तरों पर फायदा मिल सकता है।

फॉक्सवैगन को JSW की भारत में मजबूत कारोबारी मौजूदगी और स्थानीय बाजार की समझ का लाभ मिल सकता है। वहीं JSW को एक बड़े ग्लोबल ऑटो ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा।

संभावित साझेदारी में गाड़ियों के प्लेटफॉर्म साझा करना, नए मॉडल तैयार करना, कंपोनेंट्स की लोकल सोर्सिंग बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का इस्तेमाल करना और रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

इसका मतलब यह है कि यह केवल उत्पादन से जुड़ी साझेदारी नहीं होगी, बल्कि दोनों कंपनियां प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और बाजार रणनीति में भी साथ काम कर सकती हैं।

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JSW पहले से ऑटो सेक्टर में मौजूद

JSW ग्रुप के लिए ऑटो सेक्टर कोई नया क्षेत्र नहीं है। कंपनी ने साल 2023 में JSW MG Motor India के जरिए पैसेंजर व्हीकल बाजार में कदम रखा था। यह चीन की SAIC Motor के साथ जॉइंट वेंचर है, जिसके तहत भारत में MG ब्रांड की गाड़ियां बेची जाती हैं।

MG Motor के साथ अनुभव मिलने के बाद JSW अब भारतीय कार बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहता है। Volkswagen के साथ साझेदारी से उसे एक और बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑटो ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है।

दूसरी तरफ, Volkswagen को JSW की लोकल समझ और नेटवर्क से भारत में अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

Volkswagen के लिए भारत क्यों है अहम?

फॉक्सवैगन के लिए भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। कंपनी यूरोप में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, चीन में कमजोर मांग और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

चीन में स्थानीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में बदलाव के बीच Volkswagen को नए ग्रोथ मार्केट की तलाश है। भारत एक ऐसा बाजार है जहां कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और लंबे समय में यहां बड़ा अवसर मौजूद है।

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हालांकि, भारत में सफल होने के लिए कंपनियों को कीमतों को लेकर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। यही वजह है कि Volkswagen अब स्थानीय साझेदार के साथ मिलकर अपनी लागत कम करने और ज्यादा प्रतिस्पर्धी गाड़ियां लाने की कोशिश कर रही है।

टैक्स विवाद ने बढ़ाई कंपनी की मुश्किलें

भारत में Volkswagen को टैक्स से जुड़े विवाद का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अधिकारियों ने साल 2024 में कंपनी से करीब 1.4 अरब डॉलर के टैक्स की मांग की थी। अधिकारियों का आरोप था कि कंपनी ने इंपोर्ट टैक्स नियमों का सही पालन नहीं किया।

हालांकि, Volkswagen ने इस मांग को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि उसने भारतीय कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन किया है। इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।

क्या JSW के साथ साझेदारी बदलेगी Volkswagen की किस्मत?

फिलहाल Volkswagen और JSW के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है। लेकिन अगर यह साझेदारी सफल होती है तो यह भारत में Volkswagen की रणनीति के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।

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लोकल प्रोडक्शन, साझा प्लेटफॉर्म, मजबूत सप्लाई नेटवर्क और बेहतर कीमत वाली गाड़ियों के जरिए कंपनी भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।

यह साझेदारी सिर्फ दो कंपनियों का समझौता नहीं होगी, बल्कि भारत के तेजी से बदलते ऑटो सेक्टर में ग्लोबल कंपनियों के लिए स्थानीय साझेदारों की बढ़ती अहमियत को भी दिखाती है।