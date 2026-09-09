सोने के दाम में फिर आया उछाल, चांदी रही स्थिर, दिल्ली-मुंबई समेत जानें 9 सितंबर के लेटेस्ट रेट
सोने और चांदी की कीमतों में 9 सितंबर को क्या बदलाव हुआ? देश के बड़े शहरों में गोल्ड और सिल्वर के नए रेट सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में कीमतों का अंतर कितना है और बड़े ज्वेलर्स के यहां क्या भाव चल रहे हैं, जानें पूरी जानकारी।
In Short
- 9 सितंबर को सोने के भाव में मामूली तेजी, चांदी की कीमत रही स्थिर
- दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 24K और 22K गोल्ड के ताजा रेट
- जॉयलुक्कास, मलाबार और तनिष्क में सोने की कीमतों में कितना अंतर
भारत में 9 सितंबर को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिली। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। खुदरा बाजार में सोना करीब ₹1,55,360 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी का भाव ₹2,49,900 प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के वायदा भाव में हल्की तेजी रही। सोना वायदा 0.02% बढ़कर ₹1,52,605 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी वायदा करीब ₹2,39,425 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।
24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के रेट
भारत में आमतौर पर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की खरीदारी ज्यादा होती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह ज्यादा मजबूत बनता है।
शहरों के हिसाब से सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला।
-
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,510 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव ₹1,42,560 प्रति 10 ग्राम रहा।
-
मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,55,360 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,42,410 प्रति 10 ग्राम रहा।
-
चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,55,680 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,710 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
इन शहरों में चांदी के दाम
चांदी की कीमतें 9 सितंबर को स्थिर रहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में चांदी ₹24,990 प्रति 100 ग्राम और ₹2,49,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही।
वहीं हैदराबाद और चेन्नई में चांदी का भाव थोड़ा ज्यादा रहा। यहां चांदी ₹25,490 प्रति 100 ग्राम और ₹2,54,900 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
बड़े ज्वेलर्स के यहां सोने के रेट
देश के प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड्स में भी सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। जॉयलुक्कास और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,240 प्रति ग्राम रहा। वहीं तनिष्क में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,285 प्रति ग्राम दर्ज की गई।
मलाबार गोल्ड में 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,535 प्रति ग्राम और तनिष्क में 24 कैरेट सोने का अनुमानित भाव ₹15,584 प्रति ग्राम रहा।
किन वजहों से बदलती हैं सोने की कीमतें
सोने के दाम कई कारणों से प्रभावित होते हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर और घरेलू मांग शामिल हैं। खासकर त्योहारी सीजन से पहले ज्वेलरी की मांग बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ सकता है।